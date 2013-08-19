أليكسيس: تاتا منحني الثقة.. فقمت بقص شريط برشلونة

برشلونة، (إفي): أبدى التشيلي أليكسيس سانشيز سعادته بتسجيل أول أهداف برشلونة في الموسم الجديد، حيث يعيش أفضل لحظاته منذ وصوله إلى الفريق الكتالوني مما أهله لخوض مباراة ليفانتي في مستهل الليجا الإسبانية أساسيا، التي انتهت بفوز عريض بسباعية بيضاء.

وجذب سانشيز الأنظار بشدة حيث اعتمد عليه مدربه الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو بشكل رئيسي في فترة الإعداد، كما برز بقوة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام نظيره العراقي.

وافتتح اللاعب الدولي التشيلي التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة من المباراة بعد تمريرات مع تشافي هرنانديز وسيسك فابريجاس قبل أن يودع الكرة داخل المرمى.

وقال سانشيز "دخلنا ونحن مصممون على تحقيق الفوز، لقد منحوني الثقة وكان اللقاء هاما للغاية بالنسبة لي".

وأشاد اللاعب بمدربه الأرجنتيني تاتا مارتينو حيث أوضح "مع تاتا تسير الأمور بشكل جيد جدا وهذا الفوز يكلل جهودنا التي بذلناها على مدار الأسابيع الماضية".

وكان برشلونة قد حقق فوزا عريضا أمس الأحد في الجولة الأولى من الدوري على منافسه ليفانتي بعد أن اكتسحه بسباعية نظيفة سجلها كل من أليكسيس سانشيز وليونيل ميسي وداني ألفيش وبيدرو رودريجيز وليونيل ميسي مجددا من ضربة جزاء ثم شابي هيرنانديز وأخيرا بيدرو رودريجيز مرة أخرى.