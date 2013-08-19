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الخارجية الروسية تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى مصر

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الخارجية الروسية تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى مصر الخارجية الروسية تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى مصر

أكدت وزارة الخارجية الروسية مجددًا اليوم أن نصيحتها للسياح الروس بعدم السفر إلى مازالت قائمة رغم أن الوضع في المناطق السياحية في هذا البلد تحت السيطرة.

وذكرت الخارجية الروسية – فى بيان لها اليوم أوردته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية – أن المعلومات الواردة من مصر تفيد بأن الوضع في مراكز الاصطياف الرئيسية وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ هي بشكل عام تحت السيطرة، ومع ذلك ماتزال قائمة نصيحة الخارجية الروسية لرعاياها بالامتناع عن الرحلات السياحية إلى مصر.

وكانت الخارجية الروسية حذرت رعاياها في الخامس عشر من الشهر الحالي من زيارة مصر على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

ومن جانبها، قالت المديرة العامة لشركة (بيجاس توريستيك) للسياحة أنا بودجورنايا – في وقت سابق اليوم – إن “حوالي 40 % من السياح الروس الذين اشتروا تذاكر السفر إلى مصر بطريق الجو يرغبون بالسفر إلى هذا البلد ، غير أنها أشارت إلى أن عدد الراغبين في انخفاض مستمر وقد يصل إلى الصفر إذا لم تتراجع وزارة الخارجية الروسية عن تحذير وجهته إلى السياح الروس.

وكانت وزارة السياحة الروسية قد أعلنت في بداية الأحداث عن وجود حوالي 50 ألف سائح روسي في مصر الآن.

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أونا

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