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أسرة أمين “الحرية والعدالة” بالمنيا: الطبنجة المضبوطة بالمنزل مُرخصة

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أسرة أمين “الحرية والعدالة” بالمنيا: الطبنجة المضبوطة بالمنزل مُرخصة أسرة أمين “الحرية والعدالة” بالمنيا: الطبنجة المضبوطة بالمنزل مُرخصة

أكدت الدكتورة نيفين محمد نور الدين أستاذ أمراض النساء بجامعة المنيا وحرم الدكتور ضياء أحمد مغازي نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا بأن الطبنجة التي تم العثور عليها بمعرفة الأمن أثناء مداهمة الفيلا الخاصة بالأسرة في مدينة المنيا الجديدة مرخصة للدفاع علي النفس.

وأضافت: “هي طبنجة 9 مم ماركة لاما أسباني الصنع برقم 752943 تاريخ الترخيص 19/6/2012 من قسم شرطة المنيا الجديدة بغرض الدفاع عن النفس أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمرخص لهم باستخدام السلاح”.

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