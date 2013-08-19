إصابة شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطارا من قسم شرطة طهطا يفيد تلقيهم بلاغا من المستشفى المركزي بوصول (جمعه عاطف ابراهيم عباس) 22 سنة عامل مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

> بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم كلا من (سيد محمد الكاسر – أبو العلا محمد الكاسر – مصطفى محمد الكاسر – رمضان فوزي أبو الغيط – السيد شحات عواجه) ويقيمون بناحية حارة الصبارين بطريق بنهو دائرة القسم بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته بسبب خلافات الجوار ولهو الاطفال.

> كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 5998 جنح القسم لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.