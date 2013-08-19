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فتح باب الحجز لـ 500 قطعة أرض للشباب بأبو سمبل السياحي بأسوان

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فتح باب الحجز لـ 500 قطعة أرض للشباب بأبو سمبل السياحي بأسوان فتح باب الحجز لـ 500 قطعة أرض للشباب بأبو سمبل السياحي بأسوان

أعلن مبارك على أحمد رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية أنه تم فتح باب الحجز للحصول على أراضى فضاء تمليك لشباب مدينة أبوسمبل.

و من المقرر أستمرار التقديم لمدة شهر بدءاً من 19 أغسطس إلى 19 سبتمبر 2013 ،موضحاً أن ذلك لحجز أراضى تقسيمات لعدد 500 قطعة طبقا للشروط والقواعد .

واضاف رئيس مدينة ابو سمبل أن من أهم الشروط ان يكون المتقدم من أبناء مدينة أبوسمبل والمقيمين فيها إقامة دائمة و لم يصيبه الدور مسبقاً فى الحصول على أراضى من الدولة ،مشيراً إلى انه سيكون هناك تسهيلات فى السداد وسيدفع المتقدم ربع المبلغ فور تحديد المستفيدين منها ثم السداد على دفعات ،لافتاً إلى أن تلك الأراضى لإنشاء وحدات سكنية لتوفير مساكن لشباب مدينة ابو سمبل و الحد من ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

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