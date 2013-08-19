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"الإخوان" يشتبكون مع سكان شارع في بني سويف ويهربون لدى وصول الجيش

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"الإخوان" يشتبكون مع سكان شارع في بني سويف ويهربون لدى وصول الجيش "الإخوان" يشتبكون مع سكان شارع في بني سويف ويهربون لدى وصول الجيش

كتب : محمد خلف أمين منذ 28 دقيقة

تعدى أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، خلال مسيرة تطالب بعودة الأخير وتندد بالجيش والشرطة في بني سويف، بالسباب على عدد من سكان شارع إسلام بميدان مولد النبي.

وقام أصحاب المحال التجارية والأكشاك بإغلاقها خشية تعدي الإخوان عليها، بعد أن اشتبكوا معهم بالسباب والشتائم، ثم نشبت بينهم وبين عدد من سكان الشارع مشاجرة بالحجارة، ولم يصب أحد من السكان أو الإخوان بسوء.

وقالت نور عبدالعظيم شاهدة عيان من سكان المنطقة، إن مسيرة الإخوان تفرقت عند وصول قوات الجيش المتمركزة بشارع عبدالسلام عارف بميدان الزراعيين القريب من الشارع، التي تعاملت مع المسيرة وأطلقت النار في الهواء لتفريقها.

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