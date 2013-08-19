"صحيفة" تشيد بخطوة وصول مفتشى الأمم المتحدة للأسلحة الكيماوية إلى سوريا

أشادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية بخطوة وصول مفتشى الأمم المتحدة عن الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، وهى الخطوة التى طال انتظارها فى ظل المزاعم المنتشرة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل طرفى النزاع.

ولفتت الصحيفة الأمريكية - فى تعليق أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين- إلى أن فريق مفتشى الأمم المتحدة الذى يشمل 20 عضواً من المقرر أن يقوم بزيارة ثلاثة مواقع فى سوريا، حيث زعم أنه استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق يعمل بموجب تفويض محدود للتحقق فيما إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية، وليس لاتهام أى من الجانبين بذلك، لافتة إلى أن هذه الخطوة تم التوصل إليها عقب أشهر من المشاحنات الدائرة بشأن سوريا والدول الأعضاء الأخرى فى الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المراقبين الخارجيين شككوا فى فعالية لجنة التحقيق، وذلك بالنظر إلى التفويض المحدود، وحقيقة أن بعض الهجمات الكيميائية المزعومة وقعت قبل أشهر، كما أن حالة أية أدلة مادية موجودة ستكون علامة استفهام كبرى.

ومع ذلك، قال مسئولو الأمم المتحدة "إن التحقيق سيوفر خط أساس لسير الحقائق وربما يكون بمثابة رادع للضربات الكيماوية المستقبلية".