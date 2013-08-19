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الكويت تقدم دعما لمتضررى السيول بالسودان

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الكويت تقدم دعما لمتضررى السيول بالسودان الكويت تقدم دعما لمتضررى السيول بالسودان

أعلنت دولة الكويت رصد مليونين ونصف المليون دولار لدعم متضررى الأمطار والسيول التى اجتاحت السودان مؤخرا.

وقال سفير دولة الكويت سليمان عبد الله الحربى، خلال لقائه اليوم الاثنين، مساعد الرئيس السودانى، عبد الرحمن الصادق المهدى، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان إن هذا الدعم جاء بتوجيه من نائب ولى العهد الشيخ نواف الأحمد.

وأوضح السفير الكويتى، إن الأمير نواف حث الفعاليات الكويتية على الإسراع فى إغاثة المتضررين من السيول بالسودان، وقال "هذا واجب تحتمه علاقات الأخوة والصداقة".

وأشار الحربى، إلى أن المبلغ المرصود للسودان سيخصص لشراء خيام ومشمعات وماكينات ضخ المياه ودعم مناطق الإيواء وتوفير الأدوية، وذلك بالتنسيق مع حكومة السودان لدعم المتضررين.

من جانبه، أشاد مساعد الرئيس السودانى، بدعم دولة الكويت للمنكوبين بالسودان، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات السودانية الكويتية وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام بما يخدم البلدين.

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