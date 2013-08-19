محمود مسلم: "عاصرو الليمون" تسببوا في وصول "إرهابي" إلى الرئاسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 41 دقيقة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن المرأة واجهت اضطهادا في عهد جماعة الإخوان، ويجب توثيق كل جرائم هذا التنظيم.

وتابع مسلم، في لقائه على قناة الحياة، في برنامج الحياة الآن، أن وزارة الداخلية أكثر دراية بتنظيم جماعة الإخوان وفشل مسيرات الأمس يعبر عن خلل في أركان الجماعة.

وأضاف لا توجد مقارنة بين الجيش الوطني وبين عصابة إرهابية تستقوي بالخارج وتسعى لتشويه جيشها، وعلينا أن نصف محمد مرسي بالرئيس الإرهابي، فمن "عصروا الليمون" هم من تسببوا في مجيء إرهابي للرئاسة.

وعن استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية، قال "إنه موقف مخزٍ منه وأفضل شيء أن حزب الدستور أعلن تنصله من هذا الموقف، وأن البرادعي هو من قفز على حزب الدستور".

وأضاف أن الشيخ القرضاوي هو "شيخ للسلطة وخاصة السلطة القطرية، ولا يهتم بالجيش المصري ولا الوطنية".