الأهلي ردا على شائعة أبو تريكة: اليوم السابع كاذبة

أصدر الأهلي بيانا رسميا يهاجم صحيفة اليوم السابع بعدما نشرت خبرا كاذبا عن تلاسن بين محمد ابو تريكة نجم الفريق وأحد ضباط الجيش المتواجدين في المطار.

وأكد البيان الذي حصل FilGoal.com أن الأمر لم يحدث مطلقا وفقا لبيان مسبق لخالد الدرندلي رئيس البعثة، وما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

واتهم البيان صحيفة وموقع اليوم السابع باختلاق الأكاذيب لإقحام لاعبي الأهلي في الصراع السياسي القائم في البلاد.

وفيما يلي نص البيان:

نشر موقع اليوم السابع خبراً غير حقيقى وعار تماماً من الصحة قال فيه : أن محمد ابو تريكه لاعب الأهلى تلفظ بعبارت غير لائقة فى وجه أحد ضباط الجيش أثناء لحظة وصول بعثة الأهلى الى مطار القاهرة فجر اليوم.

وهو كلام كذب ولم يكن محرر اليوم السابع موجوداً أو من ينوب عنه وتبرع بكتابة خبر كاذب بعيد عن الحقيقة تماماً .. ولم يراعى ضميره المهنى ولا الظروف التى تمر بها البلاد.

وقام خالد الدرندلى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى ورئيس البعثة فى الكونغو بالتأكيد على النفى القاطع فى كل ما جاء فى هذا الخبر شكلاً ومضموناً مشيرا الى الانضباط السلوكى لجميع لاعبى الأهلى على مدار تاريخه