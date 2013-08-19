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ديانا حداد تصور "ثالث الأعياد" في تركيا

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ديانا حداد تصور "ثالث الأعياد" في تركيا ديانا حداد تصور "ثالث الأعياد" في تركيا

كتب : محمد عبد الجليل الإثنين 19-08-2013 15:55

غادرت الفنانة ديانا حداد، مكان إقامتها في دبي متوجهه إلى تركيا، استعداداً لتصوير أحدث أغنياتها المنفردة "ثالث الأعياد" مع المخرج اللبناني فادي حداد، الذي سيتوجه هو الآخر مع فريق عمله خلال الأيام المقبلة لبدء التصوير، والتي تعاونت بها في الألحان مع الملحن "طلال" والشاعر "المهتني"، والموزع الموسيقي المايسترو طارق عاكف، والتي كانت قد أطلقتها لأول مرة عندما حلت ضيفة على برنامج "آراب أيدول" النسخة الثانية.

وتعتبر أغنية "ثالث الأياد" ثاني تعاون يجمعها مع الملحن "طلال" بعد التعاون الأول بأغنية "نعم سيدي" من كلمات مبارك الحديبي، مؤكدة سعادتها في اللقاء الغنائي الجديد الذي جمعها معه وقالت: "نجاحا جديدا أضيف لي في مسيرتي الفنية بأغنية ثالث الأعياد مع الملحن طلال، وأنا سعيدة بهذه التعاونات التي وصلت إلى الجمهور وحققت نجاجا كبيرا بينهم في أوقات قياسية".

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