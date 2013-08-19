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بالصور| عاصي الحلاني يغني ويرقص مع أولاده في حفل خيري

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بالصور| عاصي الحلاني يغني ويرقص مع أولاده في حفل خيري بالصور| عاصي الحلاني يغني ويرقص مع أولاده في حفل خيري

كتب : هشام أمين الإثنين 19-08-2013 16:34

أحيا أمس المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلا خيريا في في حملايا بلبنان، ولم يتقاض أجره الذي تبرع به كاملا لصالح الكنيسة.

وحضر الحفل عائلة عاصي، حيث شاركته الغناء ابنته ماريتا المعروفة بموهبتها المميزة، كما أدى الدبكة اللبنانية إلى جانبه، نجله الوليد.

وتكريما لمبادرته الخيرية، قام البطريرك بشارة الراعي بمنح الحلاني درع تقدير، حيث تسلمه مع زوجته كوليت على المسرح.

وعبر عاصي عن فخره بهذا الدرع، حيث كتب على تويتر: "مباركة أعتز بها وأتشرف فيها من غبطة البطريرك بشارة الراعي".

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