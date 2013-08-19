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أسوار خرسانية لتحصين مبنى ديوان محافظة المنوفية خوفا من أعمال العنف

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أسوار خرسانية لتحصين مبنى ديوان محافظة المنوفية خوفا من أعمال العنف أسوار خرسانية لتحصين مبنى ديوان محافظة المنوفية خوفا من أعمال العنف

كتب : محمود الحصري وسحر عون الإثنين 19-08-2013 16:58

بدأ المسؤولون بمبنى ديوان عام محافظة المنوفية تشييد عدد من الأسوار الخرسانية حول المبنى، وبدأ العمال صباح اليوم بتنفيذ أعمال حفر وصبات خرسانية أمام السور الحديدي للبوابة الرئيسية وإلغاء السور الحديدي الذي تم تجاوزه أكثر من مرة في مظاهرات سابقة من خلال المظاهرات الفئوية خشية اندلاع أعمال عنف ومحاولات اقتحام متوقعة للمبنى من جانب مؤيدي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.

فيما تم تركيب شبابيك حديدية للدور الأرضي لديوان المحافظة ويشمل الدور الأرضي لديوان عام المنوفية مكتب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد وقاعة المؤتمرات وتعمل الشبابيك الحديدية على منع وصول الحجارة وزجاجات الملوتوف للمكاتب.

فيما تستمر مديرية أمن المنوفية في إعلان حالة الاستنفار الأمني أمام أقسام ومراكز الشرطة وديوان عام المحافظة، وانضمت إلى قوات الأمن المئات من الأهالي في محاولة منهم لصدى ووقف أي أعمال عنف قد تقع ردا على فض اعتصامي الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة.

وأكد مصدر أمني أنه حتى الآن الوضع الأمني بالمحافظة تحت السيطرة ولن يسمح بأي خروج عن القانون، كما عززت مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء مجدي سابق عفيفي نائب مدير الأمن من تواجدها بـ 8 تشكيلات لقوات أمن مركزي أمام المنشآت الحيوية ديوان عام المحافظة وسجن شبين الكوم العمومي بالإضافة إلى تكثيف الأكمنة على الطريق الزراعي.

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