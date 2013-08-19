برلمانى لبنانى يحذر من وجود شبكات نائمة تستغل الظرف السياسى للتخريب

حذر عضو كتلة حركة أمل فى البرلمان اللبنانى "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى من خطورة الوضع الأمنى فى بلاده، مشيراً إلى معلومات أمنية لدى الأجهزة الرسمية بوجود شبكات نائمة تستغل الظرف السياسى المتشنج للتخريب على كل الناس.

وشدد موسى- فى تصريح له اليوم لاثنين- على ضرورة حصر الخلافات بالسياسة فقط ضمن السقف المقبول والحفاظ على القواسم المشتركة لحماية الوضع عبر تفعيل عمل المؤسسات ورفع الغطاء عن جميع المخلين بالأمن، مشيدا بالأجهزة الأمنية التى تعمل على كشف الشبكات والأجسام المفخخة وملاحقة العاملين على تخريب الأمن داعيا كل القوى السياسية إلى تسهيل عمل الأجهزة وإعطائها الفرصة كاملة.

وحول إجراءات حزب الله الأمنية فى الضاحية الجنوبية، شدد موسى على ضرورة التمييز بين الأمن الذاتى ومساعدة الأجهزة الأمنية التى لا تستطيع القيام بكل المهام فى كافة المناطق، مستبعدا أن يكون حزب الله يعمل وفق الأمن الذاتى بل وفق رقابة بطلب وتنسيق مع المعنيين ومؤكدا أن الأمن واحد وهو أمن الدولة بمساعدة من مختلف القوى.

من جهة ثانية، شدد موسى على ضرورة تشكيل حكومة سياسية جامعة قادرة على تمثيل كل القوى لاسيما فى ظل الوضع الأمنى الحالى مبديا الأسف لعدم وجود تقدم على هذا المنحى باستثناء "الرسائل الدموية" التى تستهدف الأمن وتصيب كل الفرقاء وتستدعى سرعة فى تأليف الحكومة.