ما فوائد الألياف الغذائية؟

دائما ما ينصحنا الأطباء بتناول الألياف الغذائية، نظرا لفوائدها العديدة فما هى فوائد الألياف الغذائية، وما هى المخاطر التى تقينا منها؟

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال، وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، أن الآلياف الغذائية لها العديد من الفوائد لجسم الإنسان، كما أنها تقيه من العديد من الأمراض فهى تعمل على تنشيط حركة الأمعاء وتقلل من امتصاص الدهون والسكر بعد الوجبات.

كما تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحمى من السكتات الدماغية و تقلل من مستوى الكوليسترول، تعمل على اصطياد الكوليستيرول والدهون الثلاثية إلى خارج الجسم.

ويشير دكتور مجدى إلى أنها تمنع الإمساك بزيادة كمية الفضلات مع الإقلال من فترة بقائها فى القولون، وتمنع الحساسيات، وتنشط الجهاز المناعى وتنشط استيطان وتكاثر البكتيريا النافعة وبذلك تحد من البكتيريا الضارة.

فضلا عن ذلك فهى تقى من السرطانات خاصة سرطان البروستاتة، الرئة والقولون وتخلص الجسم من السموم.

> ويبين دكتور مجدى أن الألياف القابلة للذوبان فى الماء تنظم حركة القولون والألياف غير الذائبة تمنع الإمساك وتخفف من تركيز المواد المسرطنة.

وتخفض مستوى السكر المرتفع 20%، فى النوع الثانى من مرض السكر عن طريق مصيدة الألياف التى تذوب فى الماء وتنشيط استجابة الأنسجة لهرمون الأنسولين.

كما أنها تحمى الأغشية المخاطية للجهاز الهضمى خاصة الطبقة المخاطية فى المعدة والمرئ خاصة مع الارتجاع الحمضى ومرضى القرحة المعدية.