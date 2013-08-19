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أرسنال يفشل في ضم كاباي من نيوكاسل

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أرسنال يفشل في ضم كاباي من نيوكاسل أرسنال يفشل في ضم كاباي من نيوكاسل

فشلت 10 ملايين جنيه استرليني من أرسنال في إقناع نيوكاسل يونايتد بالتخلي عن نجم الفريق ومنتخب فرنسا يوان كاباي.

أرسنال يسعى لدعم صفوفه بصفقات جديدة في ظل ضغط جماهيري على النادي، ازداد بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف أمام أستون فيلا.

وأكدت سكاي سبورتس البريطانية أن أرسنال تقدم بعرض رسمي لنيوكاسل من أجل ارتكاز منتخب فرنسا صاحب التصويبات القوية فشل.

ويأتي رفض نيوكاسل لبيع كاباي، كون اللاعب مطلوب في عدد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يحدد النادي الإنجليزي سعرا أعلى بكثير في نجمه.

وكان لوران بلان المدير الفني لسان جيرمان قد صرح بأنه يحب كاباي، ويعلم قدراته جيدا ويؤمن بأنه لاعب مناسب لمشروع الفريق الفرنسي.

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