محمود مسلم: "الإخوان" جماعة إرهابية.. ولابد من التحقيق في أحداث "أبوزعبل"

مسلم: الموقف السعودي "قلب الترابيزة على الكثير"

كتب : فاطمة النشابي منذ 44 دقيقة

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن ماحدث اليوم من مقتل 25 مجندا في مدينة رفح، يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين عصابة إرهابية وليست جماعة دينية أو دعوية أو سياسية، وما حدث ليس بعيدا عن تصريحات القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان.

وتابع في لقائه على قناة "أون تي في"، خلال الاستديو التحليلي، أن الجميع يسيء للإسلام حين يصف جماعة الإخوان بأنها جماعة دينية إسلامية. ووجه مسلم، التعازي لأهالي الجنود الذين قُتلوا اليوم.

وردا على تصريحات أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، بأن ما حدث اليوم، قد يكون نتيجة لما حدث بالأمس في سجن أبوزعبل.. قال مسلم لعارف: "خلّي عندك دين ومن العيب ما تقول"، فما حدث بسجن أبو زعبل خطأ لابد من التحقيق فيه.

الجيش ضحى بجنوده للوطن.. والإخوان تريد إعادة الخلافة العثمانية

وتساءل مسلم: "هل هناك فصيل سياسي تم ضبط سلاح في مقاراته كما حدث مع الجماعة؟، وهل هناك فصيل سياسي قتل المواطنيين، كما حدث في أحداث المقطم والاتحادية؟.. هل هناك فصيل يسير على تعليمات قطر وتركيا كما يحدث مع الإخوان؟، وهل هناك فصيل سياسي لديه هذه الأموال ولا نعلم مصدرها؟".

وأشاد مسلم، بموقف الدول العربية وخاصة السعودية، وقال: الموقف السعودي "قلب الترابيزة على الكثير"، كما أن كلمة العاهل السعودي منذ يومين يمكن وصفها بأنها "أقوى من كلمات بعض السياسيين المصريين الآن".

ووجه رسالة للإخوان قائلا: "منكم لله، جعلتم الناس تتحدث عن مصر في الخارج ويتم إهانتها، وجعلتم الدول الأوروبية تأتي لاحتلال الوطن، وعملتم على تطبيق "أنا وما بعدي الطوفان"، فماذا أعطيتم لهذا الوطن؟ بعد أن أعطاكم الشعب البرلمان، والرئاسة".

وهاجم مسلم، قناة الجزيرة وممارساتها، مشيراً إلى ضعف الحكومة وارتعاش يدها في اتخاذ موقف منذ البداية مع هذه القناة، فهي تسعى للكذب والتضليل وعدم الحديث عن ضحايا الشرطة.

وتابع مسلم، أن أمريكا الآن هي رعاية الإرهاب، لكن مصر وجيشها وشرطتها تقاوم الإرهاب، وبعض دول العالم لا تعلم حقيقة ما يحدث بسبب تضليل جماعة الإخوان المسلمين، وعلى المصريين السعي لتوضيح الحقائق بجانب الدعم من المجتمع المدني لذلك، وأضاف هناك بعض الدول لديها مخطط لصالح الإخوان مثل ما فعلته قطر بعد ساعة من فض الاعتصام، وإدانتها له، وكذلك تركيا وبذلك اكتسبا عداء الشعب المصري، ووصف ما تفعله "حماس" بالموقف الحقير، الذي لا يتناسب مع ما قدمه الشعب المصري للقضية الفسلطينية.

موقف "حماس" لا يتناسب مع ما قدمه الشعب المصري للقضية الفسلطينية

وأضاف أن حادث رفح اليوم، يتتطلب محاكمة "محمد مرسي ومحمد بديع" ومن قام بالتحريض على القتل.

وهاجم مسلم، الأداء الحكومي، قائلا: لابد أن يكون الأداء أسرع، والعمل على توضيح ما يحدث من عمليات إرهابية، وأشار إلى ضرورة وقوف السياسيين ومرشحي الرئاسة السابقين من أجل إعلان موقفهم من الحرب على الإرهاب، وعليهم أن يظهروا للمجتمع ماذا سيقدومون لمصر، فالجيش المصري قدم جنوده من أجل البلد، وتابع: "أشعر أن إحساس المواطن بما يحدث أكبر من إحساس وشعور الحكومة بما نمر به الآن".

وقال مسلم، إن أهم ما نال إعجابه من كلمة الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع أمس، أنها جاءت حاسمة وواضحة. وأشار إلى أن الأزمة التي نعيشها في مصر كشفت عن العديد من المواقف والحقائق لبعض السياسيين.

وختم مسلم، قائلا: إن "جماعة الإخوان المسلمين كانت تريد إعادة الخلافة العثمانية، وعلى المصريين الفخر بما فعلوه في "30 يونيو".