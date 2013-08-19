جيرو: أرسنال يحتاج التعاقد مع مهاجم

يؤمن أوليفر جيرو مهاجم أرسنال أن فريقه يحتاج للتعاقد مع مهاجم آخر لدعم خط الأمامي هذا الصيف.

ويعتمد المدير الفني أرسين فينجر على المهاجم الفرنسي صاحب الـ26 عاما بشكل أساسي وحيدا في الخط الأمامي للمدفعجية.

وقال جيرو للصحفيين في فرنسا "بالنسبة لي من المهم أن يتعاقد النادي مع مهاجم آخر، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت خاصة عندما يتعلق باسم كبير".

وتابع "أعرف مهمتي مع الفريق وقادر على التعامل معها، فأنا أركز على نفسي وعلى تطوير قدراتي، فالمدرب يعتمد علي ولا أفكر في التعاقدات بشكل زائد عن الحد".

وسجل جيرو هدف أرسنال الوحيد في الخسارة من أستون فيلا 3-1 في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.