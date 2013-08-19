إمام مسجد الفتح يتهم صلاح سليمان بتحريض المواطنين “بميكرفون” المسجد



> استمعت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته إلى أقوال عبد الحفيظ غزال أمام مسج الفتح حول الأحداث التى شهدها محيط مسجد الفتح يوم الجمعة الماضى بين أنصار المعزول محمد مرسى وقوات الأمن والأهالى.

وانكر عبد الحفيظ غزال إمام مسجد الفتح فى اقواله ما هو منسوب إليه من اتهامات، مؤكدا أنه لم يحرض على أية أعمال عنف من أي نوع، مشيرا إلى أن المتهم المطلوب ضبطه صلاح سلطان هو من كان يمسك بميكرفون الجامع ويتحدث إلى المتجمعين بداخله، وأنه أجبر على أداء الصلاة بالمتواجدين داخل المسجد.

كانت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة أمرت بحبس 240 متهما بينهم أجانب منهم شخصان من دولة كندا وآخر سورى، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك فى أحداث اشتباكات رمسيس التى دارت يوم الجمعة.

كان ضباط وأفراد الشرطة من قوة قسم شرطة الأزبكية قد فوجئوا صباح أمس الجمعة بهجوم المئات من الإخوان، واعتلائهم كوبرى 6 أكتوبر وإطلاقهم الأعيرة النارية على قوات القسم فى محاوله لاقتحامه، إلا أن القوات بالاشتراك مع الأهالى تمكنوا من السيطرة على الموقف.

وقد تكرر المشهد أكثر من مرة على مدار اليوم، وأسفر ذلك عن إصابة المقدم أحمد الأعصر رئيس مباحث القسم بطلقات خرطوش فى أنحاء متفرقة بالجسم ، كما أشعلوا النيران فى عمارة المقاولين العرب خلف قسم الأزبكية وهرعت ٤ سيارات اطفاء للسيطرة على النيران، وجرت اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لجماعة الإخوان المسلحين الذين يحاولون اقتحام قسم الأزبكية وقوات الأمن.