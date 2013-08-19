ننشر أسماء الـ 21 شهيد من الأمن المركزي بالمنوفية

أعلنت مديرية أمن المنوفية عن وصول اعداد الشهداء الذين لقوا مصرعهم فى احدث رفح اليوم بلغ 21 شهيد هم على التوالى “عبد الرحمن حسين عبد المحسن -شبين الكوم- و احمد عبد العاطى عبد الشافى –المصيلحة- وسيد صلح عبد اللطيف –شبين الكوم – وعفيفى سعيد عبد الرازق –شبرا خلفون – و ابراهيم نصر السيد احمد البنا – الشهداء- و ابراهيم عبد اللطيف عبد الفتاح – الشهداء- ومصطفى السيد الربيع – الباجور- ومحمود بطرية حجازى – الباجور- ومحمد على ابراهيم ابو عبيدة – منوف – ومحمد عبد الحميد عمر – منوف –و سالم محمد البنا – منوف – و عبد الناصر محمد صابر – منوف- واسماعل محمد احمد – اشمون- و معوض حسن الشيخ –اشمون- و يعقوب عبد العزيز عبد الحميد – بركة السبع و أنيس ناصر سعد –الشهداء- وعمر شبل فرحات –الشهداء- محمد محمود على – قويسنا- و احمد محمد المهدى – قويسنا- واسلام عبد العزبز عبد القادر – السادات- وممدوح على السيد عفيفى –الباجور.