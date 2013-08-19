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بناء سور خارجى لديوان عام محافظة المنوفية

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بناء سور خارجى لديوان عام محافظة المنوفية بناء سور خارجى لديوان عام محافظة المنوفية

 بدأ المسئولين بمبنى ديوان عام محافظة المنوفية بتنفيذ عدد من الأسوار الخرسانية حول المبنى وبدأ العمال صباح اليوم الأثنين بتنفيذ أعمال حفر وصبات خرسانية أمام السور الحديدي للبوابة الرئيسية وإلغاء السور الحديدي الذي تم تجاوزه أكثر من مرة في مظاهرات سابقة من خلال المظاهرات الفئوية خشية إندلاع أعمال عنف ومحاولات إقتحام متوقعة للمبنى من جانب مؤيدي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي .

فيما تم تركيب شبابيك حديدية للدور الارضى لديوان المحافظة ويشمل الدور الارضى لديوان عام المنوفية مكتب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد وقاعة المؤتمرات وتعمل الشبابيك الحديدية على منع وصول الحجارة وزجاجات الملوتوف للمكاتب .
> عززت مديريه أمن المنوفية بقيادة اللواء مجدى سابق عفيفي نائب مدير الأمن من تواجدها بـ 8 تشكيلات لقوات أمن مركزى أمام المنشآت الحيوية ديوان عام المحافظة وسجن شبين الكوم العمومى بالاضافة الى تكثيف الأكمنة على الطريق الزراعي الذي يمر بمدن قويسنا وبركة السبع والطريق الصحراوي الذي يمر بمدينة السادات خوفا من قيام أعضاء جماعة الاخوان العائدين من اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالتجمهر وإحداث أعمال شغب واشتباكات .
> فيما صرح السكرتير العام لامساعد انه تكلفة السور لن تتجاوز 40 الف جنيه وانه كان من لامخطط العمل بع منذ سنوزات ولكن تم تاجيه لظلظروف التى تمر بها البلالاد

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