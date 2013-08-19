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رئيس المصريين الأحرار يشرح لسفير إيطاليا موقف المصريين من الإخوان

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رئيس المصريين الأحرار يشرح لسفير إيطاليا موقف المصريين من الإخوان رئيس المصريين الأحرار يشرح لسفير إيطاليا موقف المصريين من الإخوان

التقى صباح اليوم بمقر حزب المصريين الأحرار السفير موريتسيو ماساري سفير إيطاليا بالدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ومنسق عام جبهه الانقاذ الوطني .وأعرب السفير خلال اللقاء عن قلق حكومته إزاء العنف الأخير في مؤكداً رغبة بلاده في تقديم المساعدة وعدم التدخل في شؤون مصر.

ومن جانبه أبدى د. أحمد سعيد خيبة أمل القوى السياسية المصرية وجبهه الانقاذ الوطني تجاه التغطية المتحيزة للاعلام الغربي ولموقف بعض الحكومات الأجنبية إزاء الأحداث الارهابية والتركيز على جانب واحد دون النظر إلى جرائم حرق الكنائس وقتل المواطنين الأبرياء والاعتداء على قوات الأمن وإرهاب المواطنين .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية قيام وفد من المصريين الأحرار بزيارة إيطاليا وعرض موقف الشعب المصري الأحزاب والمسئولين الإيطاليين.

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