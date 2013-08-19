أبوحديد يجتمع مع وزير الري بمقر وزارة الزراعة

يجتمع الآن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالدقى، وذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات المشتركة.

ومن المقرر ان يناقشا موضوعات المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى، وكذلك امكانية التنسيق بين الوزارتين لتوفير المياه للأرضى المستصلحة لشباب الخريجين.

كما يناقش الوزيران موضوع نقل أصول محطتى قوطة ووادى الصعايدة الى وزارة الرى، ويستعرضان أيضاً الدراسة الخاصة باستخدام المياه فى الاستزراع السمكى قبل الرى .