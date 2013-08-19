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بلاغ للنائب العام لغلق قنوات الجزيرة

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بلاغ للنائب العام لغلق قنوات الجزيرة بلاغ للنائب العام لغلق قنوات الجزيرة

تقدمت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيسة اتحاد المحامين الأفروآسيوى للحقوق الإنسان ورئيس الحزب الاجتماعى الحر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ، ضد وزير الإعلام ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات” ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفتهم لغلق قنوات الجزيرة.
> وأكد الاتحاد فى البلاغ الذى يحمل رقم 11364 لسنة 2013 عرائض النائب العام ، أن قنوات الجزيرة تعمدت من خلال معديها ومخرجيها ومقدمى برامجها الإساءة إلى سمعة والمصريين من خلال إظهار بعض أوجه القصور بتضخيمها وتعميقها وقلب حقائق الأمور بالشكل الذى يسئ إلى سمعة مصر الدولية ويؤثر على الأمن القومى، وكذا العرض غير المتوازن للآراء والدعوة إلى الفتنة والاقتتال الداخلى وعدم احترام خصوصية الأفراد واتهام الأفراد والمؤسسات والتشهير بهم وتشويه سمعتهم بدون دليل.
> وأضاف البلاغ على عدم التزام قنوات الجزيرة بنشر وإذاعة الرد على الوقائع الحقيقية وحجب بعض مقاطع الارهاب من قبل جماعة الاخوان مما يعد حجب المنتج الإعلامى المذاع على المشاهدين، مما يعد مخالفاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 منها.
> وطالب الاتحاد الأفروآسيوى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إيقاف كل قنوات الجزيرة لجسامة المخالفات التى تصدر منها مع حفظ كافة الحقوق القانونية .

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