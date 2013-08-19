أمن الجيزة يداهم مقر موقع الإسلام اليوم

قامت مديرية أمن الجيزة بمداهمة مقر الموقع الإلكتروني الإسلام اليوم والذي يديره المدعو خالد الشريف .

داهمت مديرية أمن الجيزة أمس الأحد المكتب الكائن ببرج أولاد رجب بشارع الملك فيصل بالطابق السادس وهو المقر الخاص بالموقع الإلكتروني الإسلام اليوم والذي يديره خالد الشريف المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية حيث يقوم القائمين بالموقع بنقل الأحداث الجارية إلي المجتمع الخارجي عبر موقع البريد الإلكتروني والترويج لفكرة الإنقلاب العسكري ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وذلك لإثارة الرأي العام ضد القوات المسلحة والشرطة .

وضـبطت القوى الأمنية كل من “ محـمد حسين حسـن حسين 27 سنة محامي ومقيم الشرابية بالقاهرة - عبد اللطيف سيد عبد اللطيف سيد 50 سنة مدرس ومقيم العجوزة - محمد صالح محمد عباس 34 سنة مقيم بولاق أبو العلا - محمود محمد عبد اللطيف عبد الرحيم 26 سنة مقيم الهرم - وائل علي محمد خطاب 28 سنة مقيم صفط اللبن وتبين، بينما لم تتمكن القوة الأمنية من القبض على خالد شريف مدير الموقع .

كما تم ضبط بداخل المقر كل من 13 كيسة كمبيوتر وطباعة – 2 جهاز لاب توب – حقيبة جلدية بنية تحتوي علي أوراق خاصة بالمأذون بتفتيشه – عقد وكالة عمل مؤرخ في 13/3/2001 بين وكالة الناقد الدولية للإعلام وهى مؤسسة سعــودية بمــدينة الــرياض وبين المدعو خالد عبد اللطيف عبد الرحيم – للعمل كاتب صحفي بالوكالة ولم يعثر علي أي أسلحة نارية بالشقة .