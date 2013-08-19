بكرى : الإخوان أحرقوا 15 ألف كتاب بمنزل “هيكل” ومن بينها كتاب “وصف مصر”

قال مضطفى بكرى الكاتب الصحفى فى تصريح خاص لأونا ، إن انصار الاخوان والذين حرقوا فيلا الكاتب الصحفى هيكل وتقع في قرية برقاش بمحافظة الجيزة ، قد أحرقوا مخزن الكتب الخاصة به ، والذى كان يحتوى على 15 ألف كتاب قيّم ، من بينهم نسخة نادرة من كتاب وصف مصر ، والذى يبلغ ثمنه مليون دولار ، وكذلك نسخة من مصحف كريم يعود طباعته للقرن ال15.

وكانت واقعة حرق فيلا هيكل أتت على خلفية اجتماع نواب سابقين في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى المنحل، الثلاثاء، في إحدى قاعات مسجد رابعة العدوية، حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي الرئيس المعزول، والذين أعلنوا فيه ما سموه قائمة سوداء بأسماء الكتاب الذين دعموا الانقلاب وضمت اسم الكاتب الكبير.

وبعد مرور أقل من ساعتين علي بدء قوات وزارة الداخلية والجيش عملية فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية، بمدينة نصر، ونهضة مصر، بالجيزة، صباح الأربعاء، توجه، حسب قول شهود عيان، العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول، وحاصروا فيلا الكاتب الكبير في قرية برقاش، وأشعلوا النيران فيها بالكامل، وتمكنوا من إحراق المكتبة الملحقة بالفيلا.