أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بكرى : الإخوان أحرقوا 15 ألف كتاب بمنزل “هيكل” ومن بينها كتاب “وصف مصر”

Google+ Print
بكرى : الإخوان أحرقوا 15 ألف كتاب بمنزل “هيكل” ومن بينها كتاب “وصف مصر” بكرى : الإخوان أحرقوا 15 ألف كتاب بمنزل “هيكل” ومن بينها كتاب “وصف مصر”

قال مضطفى بكرى الكاتب الصحفى فى تصريح خاص لأونا ، إن انصار الاخوان والذين حرقوا فيلا الكاتب الصحفى هيكل  وتقع في قرية برقاش بمحافظة الجيزة ، قد  أحرقوا مخزن الكتب الخاصة به ، والذى كان يحتوى على  15 ألف كتاب قيّم ، من بينهم نسخة نادرة من كتاب وصف ، والذى  يبلغ ثمنه مليون دولار ، وكذلك نسخة من مصحف كريم يعود طباعته للقرن ال15.

وكانت واقعة حرق فيلا هيكل أتت على خلفية اجتماع نواب سابقين في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى المنحل، الثلاثاء، في إحدى قاعات مسجد رابعة العدوية، حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي الرئيس المعزول، والذين أعلنوا فيه ما سموه قائمة سوداء بأسماء الكتاب الذين دعموا الانقلاب وضمت اسم الكاتب الكبير.

وبعد مرور أقل من ساعتين علي بدء قوات وزارة الداخلية والجيش عملية فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية، بمدينة نصر، ونهضة مصر، بالجيزة، صباح الأربعاء، توجه، حسب قول شهود عيان، العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول، وحاصروا فيلا الكاتب الكبير في قرية برقاش، وأشعلوا النيران فيها بالكامل، وتمكنوا من إحراق المكتبة الملحقة بالفيلا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية