بعد أن انتهى تصوير فيلم Edge Of Tomorrow منذ فترة، أعلن المنتجون أن مشاهد جديدة سيتم تصويرها قريباً وسيشارك فيها الممثل Jeremy Piven الموجود حالياً في بريطانيا حيث يصوّر السلسلة التلفزيونية Mr Selfridge. Edge Of Tomorrow هو فيلم من نوع الخيالي العلمي مقتبس عن رواية للكاتب Hiroshi Sakurazaka بعنوان All You Need Is Kill ويشارك في بطولته Tom Cruise و Emily Blunt و Bill Paxton ومن المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في السادس من يونيو المقبل.