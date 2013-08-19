مارسيلو: لم أنظر قبل تمرير عرضية هدف إسكو

مدريد، (إفي): أكد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أنه لم ينظر قبل تمرير الكرة العرضية التي استغلها إيسكو لتسجيل هدف الفوز للميرينجي في مباراته الأولى بالليجا أمام ريال بيتيس.

وقال مارسيلو، في تصريحات صحيفة عقب اللقاء، "لن أكذب. رفعت الكرة إلى منطقة الجزاء وجاء منها الهدف. لكنني لعبتها دون أن أنظر لأحد"، وذلك وسط ضحكات الحاضرين.

ويرى مارسيلو أن تحقيق الفوز في أول مباراة بالدوري الإسباني أمر هام للغاية، إلا أنه أقر بأن لاعبي الريال "أصيبوا بالتعب" في نهاية اللقاء.

وتابع "شعرنا بالتعب في نهاية اللقاء. كان الفوز هاما للغاية، وقد حققناه. فاجأنا بيتيس، إنه فريق كبير. لديه لاعبون يتمتعون بالسرعة مثل خوانفران ومولينا. كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، وكان علينا الفوز".

وأعرب مارسيلو عن سعادته بالمشاركة أساسيا في المباراة، مؤكدا أنه يحاول "في كل المواسم" مساعدة الفريق بغض النظر عن المشاركة.