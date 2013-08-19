وكيله: تشيشاريتو رفض الرحيل لفالنسيا

كشف إدواردو هرنانديز وكيل أعمال خافيير هرنانديز "تشيشاريتو" مهاجم مانشستر يونايتد عن رفضه الانتقال إلى فالنسيا هذا الصيف للحصول على فرصة مع الشياطين الحمر.

وحامت الشكوك حول مستقبل المهاجم المكسيكي مع مانشستر بعد اعتزال السير أليكس فيرجسون، وتولي ديفيد مويس المسؤولية خلفا له.

فمانشستر يعتمد بشكل أساسي على الثنائي روبن فان بيرسي وواين روني وأحيانا داني ويلبيك، ويأتي تشيشاريتو رابعا في حسابات الجهاز الفني.

ولكن وكيله قال لوسائل الإعلام المكسيكية: "يرغب تشيشاريتو بالتأكيد في الحصول على فرصة أكبر للعب، إلا أنه يريد ذلك في مانشستر من أجل المنافسة على لقب الدوري والتقدم في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لقد وجد اهتماما من فالنسيا هذا الصيف، إلا أن أراد أن يواصل تحدي مانشستر ويشعر بالامتنان للنادي الإسباني والأندية التي حاولت التعاقد معه".

وأوضح "الأمر لا يتعلق بالأموال، فتشيشاريتو يرغب في أن يكون لاعبا أساسيا في مانشستر".

ويسعى فالنسيا لتعويض رحيل مهاجمه الأساسي روبرتو سولدادو إلى توتنام هوتسبر هذا الصيف.