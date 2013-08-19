محافظ كفر الشيخ يأمر بحل مشاكل المياه ويثور على تأخير تسليم الأعمال

أصدر المهندس محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، تعليماته لمسئولى الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى ورؤساء المراكز والمدن المعنية بتكليف أحد المكاتب الهندسية ذوى الخبرة بخلاف استشارى الشركة لوضع الحلول المناسبة لمعالجة الانهيارات وإجراء حصر للأهالى المعترضين على تنفيذ بقى الأعمال بهذه المحطات والتفاهم معهم ومنحهم الضمانات الكافية حتى يمكن تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال عقد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ اجتماعا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لبحث مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام ومسئولى مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وبعض الشركات القائمة بأعمال الصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن كفر الشيخ والحامول والرياض وفوه ودسوق.

وأبدى المحافظ غضبه الشديد من المسئولين بسبب تأخير انتهاء الأعمال بعدد من مشاريع الصرف الصحى.

وأكد المحافظ على أهمية حل المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة على اعتبارها من أهم محاور التنمية بالمحافظة أسوة بالتعليم والصحة.

وقد استمع المحافظ إلى المشاكل المتعلقة بأعمال الصرف الصحى بمراكز كفر الشيخ والرياض والحامول وفوه ودسوق ومنها هبوط أجزاء ببعض فرعات الصرف الصحى واستخدام بدالات علاوة على احتياج معظم المطابق والفرعات بشبكات الصرف الصحى إلى أعمال تطهير بصفة مستمرة وكذا اعتراض بعض الأهالى على تنفيذ باقى الأعمال.

وأصدر المحافظ تعليماته بإكمال باقى الأعمال بمحطتى الصرف الصحى بقرى بقلولة والثابت مركز الرياض على أن تتحمل المحافظة نصف التكلفة والباقى على نفقة الجهاز التنفيذى كما تتحمل المحافظة مقدار 20% من تكلفة المحطات المتوقفة والباقى على حساب الجهاز التنفيذى لدفع العمل بمشروعات الصرف الصحى بالقرى وإنجاز الأعمال بها كضمان توصيل خدمة الصرف الصحى للأهالى.

وشدد المحافظ على ضرورة ضخ المياه بمحطة مياه المفتى مركز سيدى سالم بطاقة إنتاجية 800 لتر ثانية فى موعد أقصاه 25 أغسطس وسرعة حل مشكلة مآخذ محطة مياه الكشلة بدسوق.

وفى نهاية الاجتماع أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالاستعداد الجيد لبدء العام الدراسى الجديد والمرور على جميع المدارس لاستكمال الأثاث وكافة المرافق والاطمئنان على سلامة المبانى والمرافق والوسائل التعليمية والعرض على المحافظ بالاحتياجات المطلوبة.