«الخارجية»: مصداقية بعض الدول الأوروبية باتت «على المحك»

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير حاتم سيف النصر، أن مصداقية بعض الدول الأوروبية «باتت على المحك» نتيجة المنحى الذي تسلكه في ردود أفعالها وتعاطيها مع الوضع في مصر. وقال «سيف النصر» في اجتماع موسع عقده مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، السبت، إن «الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقات الرسمية بين مصر وهذه الدول، بل ينسحب أيضاً على الرأي العام المصري، الذي أصبح يشعر بالمرارة والاستنكار إزاء هذه المواقف الصادرة من بعض الدول الأوروبية، فضلا عن أن هذه المواقف تشجع على التمادي في ممارسة العنف والإرهاب، وهو ما ينعكس سلبياً على خطوات تنفيذ خارطة الطريق ومسار العملية السياسية في المرحلة الانتقالية». ولفت إلى بيان الكنيسة المصرية، الذي أدان التدخل الخارجي في الشأن المصري، واعتبر أن ما يصرح به الغرب «يعطي غطاء سياسيا للعنف والتطرف» من قبل هذه الجماعات، فضلا عما صدر من الأزهر الشريف من رفض للتدخل الخارجي في الشأن المصري وإدانته جميع أحداث العنف والفتنة الطائفية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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