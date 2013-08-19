أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الخارجية»: مصداقية بعض الدول الأوروبية باتت «على المحك»

  • مصر
  • 14
Google+ Print
«الخارجية»: مصداقية بعض الدول الأوروبية باتت «على المحك» «الخارجية»: مصداقية بعض الدول الأوروبية باتت «على المحك»
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير حاتم سيف النصر، أن مصداقية بعض الدول الأوروبية «باتت على المحك» نتيجة المنحى الذي تسلكه في ردود أفعالها وتعاطيها مع الوضع في . وقال «سيف النصر» في اجتماع موسع عقده مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، السبت، إن «الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقات الرسمية بين مصر وهذه الدول، بل ينسحب أيضاً على الرأي العام المصري، الذي أصبح يشعر بالمرارة والاستنكار إزاء هذه المواقف الصادرة من بعض الدول الأوروبية، فضلا عن أن هذه المواقف تشجع على التمادي في ممارسة العنف والإرهاب، وهو ما ينعكس سلبياً على خطوات تنفيذ خارطة الطريق ومسار العملية السياسية في المرحلة الانتقالية». ولفت إلى بيان الكنيسة المصرية، الذي أدان التدخل الخارجي في الشأن المصري، واعتبر أن ما يصرح به الغرب «يعطي غطاء سياسيا للعنف والتطرف» من قبل هذه الجماعات، فضلا عما صدر من الأزهر الشريف من رفض للتدخل الخارجي في الشأن المصري وإدانته جميع أحداث العنف والفتنة الطائفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية