دراسة: الولادة في العشرينيات تقلل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

كتب : أروا الشوربجي منذ 35 دقيقة

كشف دراسة عن أن النساء اللواتي ينجبن في خلال العقد الثاني من عمرهن، أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء الأخريات اللواتي يفضلن الإنجاب في وقت متأخر، كما أظهرت عدة أبحاث أجريت مؤخرا أن اثنين من الاتجاهات التي تسهم في زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي، ارتفاع معدل السمنة وتأجيل الإنجاب، ومن النقطة الثانية انطلقت عدة دراسات جديدة.

وفي تقرير في مجلة "الخلايا الجذعية"، تم فحص التأثير النسبي لمختلف أعمار النساء عن الإنجاب وعلاقته بمخاطر إصابتهن بسرطان الثدي، ووصف العلماء كيف يمكن لفترة الحمل عندما تكون المرأة في العشرينات، أن تقلل من العدد النسبي لبعض خلايا الغدة الثديية، وهي التي يتم تقسيمها إلى الخلايا المنتجة للحليب مما يجعلها أقل عرضة لاكتساب الطفرات التي تؤدي إلى سرطان الثدي.

وبمقارنة العديد من عينات أنسجة الثدي، وجد العلماء أن النساء المعرضات لنسبة عالية من الإصابة بالمرض لديها أرقام أعلى من المتوسط من الغدة الثديية، كما أن النساء اللواتي قضت شهور حملها كاملة تقل نسبة الإصابة عن التي وضعت طفلها في وقت مبكر، ويأمل الباحثون في استخدام ما توصلت له الدراسة من تعداد الخلية الأصلية في الثدي لتحديد أي النساء التي يمكن أن تكون أكثر عرضة لسرطان الثدي.