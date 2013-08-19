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رسالة للرئيس عدلي منصور من نظيره الصربي يتسلمها نبيل فهمي

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رسالة للرئيس عدلي منصور من نظيره الصربي يتسلمها نبيل فهمي رسالة للرئيس عدلي منصور من نظيره الصربي يتسلمها نبيل فهمي

استقبل نبيل فهمى وزير الخارجية جوران اليكسيش” مساعد وزير الخارجية الصربي لشئون التعاون الثنائي.

وصرح د. بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم أن المسئول الصربي سلم الوزير ” فهمى” رسالة من من الرئيس الصربي إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية تتناول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية.

وقال المتحدث إن الجانب الصربي أكد اهتمامه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعدادهم لدعم خلال المرحلة الانتقالية الراهنة التي تمر بها البلاد. كما عرض المسئول الصربي تطور المفاوضات الجارية بين بلاده وكوسوفو لحل القضايا العالقة بينهما.

وأضاف إن الوزير ” فهمي” أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربط الجانبين وتقديره للدعم الصربي لمصر مؤكدا اهتمام الجانب المصري بالتعاون مع صربيا لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والصربي.

أ ش أ

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