مطالب حقوقية بتحقيق فوري في واقعة وفاة معتقلي أبو زعبل

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق قضائي مستقل في ملابسات الأحداث عن وفاة نحو 36 معتقلا من الأخوان أثناء نقلهم إلى السجن، وكشف ملابسات الحقيقة للرأي العام المصري بالكامل لكون ما حدث يطال حق الإنسان في الحياة.

و أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حق الحياة هو أسمى حقوق الإنسان الأساسية بل هو الحق الأكثر أهمية على الإطلاق لأنه الهبة العظيمة التي منحها الله للإنسان، وبالتالي من يجور على هذا الحق تعسفا لابد من محاسبته لأنه حق فطري لصيق بشخصية المجني عليه.

وقد اختلفت الروايات حول طبيعة الواقعة، ففي حين تؤكد وزارة الداخلية أن المعتقلين حاولوا الهرب أثناء ترحيلهم مما تم التعامل معهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وهو الأمر الذي أدي إلى وفاة نحو 36 معتقلاً نتيجة الاختناق والتدافع.

واكدت المنظمة على أهمية الحق في الحياة باعتباره أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير المختلفة في كافة دول العالم، ومنها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعني كفالة هذا الحق دون شروط.