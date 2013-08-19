ضبط 6 بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش فى حملة أمنية بالفيوم

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن الفيوم قيادة اللواء الشافعى محمد حسن مدير الأمن ، والعميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط كل من محمد غ.ع (30 سنة ) – أسامة ح.ع (25 سنة – محمد ح.ع (23 سنة) وبحوزتهم بندقية آلية عيار 7.62×39 مم وخزينتين بداخلهما 40 طلقة من ذات العيار، وضبط سيد ع.أ (41 سنة – عاطل) مقيم بدائرة قسم شرطة الفيوم وبحوزته بندقية أنفيلد.

كما تم ضبط كل من سيد ش.م (21 سنة- عاطل) وبحوزته فرد خرطوش عيار 16مم – محمد م.م (27 سنة- عاطل وبحوزته فرد خرطوش عيار 16مم- أحمد م.م (37 سنة- عامل وبحوزته فرد خرطوش عيار 16مم.

> تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العام لمباشرة التحقيق .