ضبط سيدتان يروجان عملات ورقية مقلدة بحوزتهما 6300 بكفر الشيخ



> تمكنت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ من ضبط “ع. ع. ا “34 سنة ربة منزل و “ن. ص . س. م” 36 سنة ربة ـ وبحوزتهما 6300 جنيه عملة ورقية مقلدة فئة المائة جنيه

> تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من اللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائي والعميد أشرف ربيع رئيس إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن عقيد عادل سلامة والرائد هشام راشد والرائد شريف حماد عقب ورود معلومات لهم ، أكدتها التحريات السرية ، مفادها قيام كلاً من “ع. ع. ا “34 سنة ربة منزل و “ن. ص . س. م” 36 سنة ربة ـ وبحوزتهما 6300 جنيه عملة ورقية مقلدة فئة المائة جنيه تقيمان بناحية سخا ، قسم أول كفر الشيخ ،بالتردد على بعض المحلات لترويج العملة الورقية المقلدة 0

> تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهما ، وبحوزتهما مبلغ 6300 جنيه عملة ورقية مقلدة ( فئة المائة جنيه ) ومبلغ 350 جنيه ( عملة صحيحة ) وعدد 3 هاتف محمول وذلك حال ترددهما على محل تجارى بدائرة قسم ثان كفر الشيخ 0

> بمواجهتهما ، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات ، العملة المقلدة بقصد ترويجها ، والمبلغ المالي من حصيلة ذلك ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما كلفت إدارة البحث الجنائي بإستكمال الفحص والتحرى في الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 1941 / 2013 إداري قسم ثان كفر الشيخ ، وجارى العرض على النيابة العامة.