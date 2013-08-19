دكتور مجدى يتحدث عن فوائد التين الشوكى فاكهة الغلابة!!!

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، أن التين الشوكى، يرفع المناعة مصدر جيد للألياف وفيتامين سى، والماغنيسيوم وفيتامين أ، كما أنه رخيص الثمن، حلو الطعم، ذو نكهة مميزة.

ويشير دكتور مجدى إلى أنه يحتوى على الكربوهيدرات بنسبة 10% وبروتينات بنسبة %1، كما يحتوى على العديد من المعادن منها البوتاسيوم المهدئ، والمقوى للعضلات والأعصاب، والماغنسيوم الذى يقوى العظام ومانع للسرطان ويخفض ضغط الدم المرتفع والحديد والماء بنسبة 88 % مما يقلل من شعور الفرد بالظمأ فى جو الحر.

ويبين دكتور مجدى أن التين الشوكى، يحافظ على رشاقة الجسم حيث تعطى الثمرة الواحدة 30سعرا حراريا فقط وتحتوى أيضا على قليل الصوديوم مما يجعله آمنا صحياً لا يزيد الوزن ولا يرفع الضغط ولا نسبة سكر الدم ولا الكوليسترول.

ويقول دكتور مدى إن التين الشكوى به صبغة البيتالينات وهى مضادة للسرطان، خاصة البروستاتا والقولون وتحمى الطبقة الطلائية للأوعية الدموية، وبذلك تخفض من أمراض تصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

وعن الفيتامينات الموجودة به يشير إلى أن به فيتامين أ، الذى يرفع من كفاءة المناعة المخاطية، هام للبصر.

وبه فيتامين ب 2 ، الهام للنمو والبصر، والجلد والشعر والنمو الجسمى والعقلى، وفيتامين سى: يحمى من السرطانات ويرفع المناعة.

ويحتوى أيضا على العديد من المعادن منها النحاس الهام لحرق الجلوكوز لإنتاج الطاقة، وكفاءة الجهاز المناعى، وكفاءة المخ والأعصاب، وصنع الهيموجلوبين، وصنع الكولاجين، ومرونة الجلد، والأوعية الدموية وإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وتكوين صبغات الميلانين بالجلد والشعر والعين، تكوين الموصلات العصبية الخاصة بالسعادة.