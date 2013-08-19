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الليزر وسيلة فعالة للتخلص من الشعر الزائد فى عدة جلسات بطريقة آمنة

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الليزر وسيلة فعالة للتخلص من الشعر الزائد فى عدة جلسات بطريقة آمنة الليزر وسيلة فعالة للتخلص من الشعر الزائد فى عدة جلسات بطريقة آمنة

أكد الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى زميل جامعة بون بألمانيا سكرتير عام الجمعية الآفرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد أن هناك إعلانات كثيرة تتحدث عن إزالة الشعر الزائد باستخدام الليزر.

ويقول مع الأسف فإن هذه الإعلانات تحتوى على معلومات خاطئة، حيث لا يوجد فى العالم أى جهاز يؤدى إلى إزالة الشعر نهائيا، وإنما يعتبر المصطلح العلمى هو تقليل الشعر نهائيا، ولكن لابد قبل استعمال الليزر ضرورة التأكد من عدم وجود خلل هرمونى يسبب هذا الخلل فى ظهور الشعر الزائد، حيث إنه فى هذه الحالة يستوجب علاج الخلل الهرمونى بالإضافة إلى عمل جلسات الليزر، لأنه فى هذه الحالة فإنه لن يتم التخلص من الشعر الزائد إلا من خلال العلاجين معا.

أما فى حالة عدم وجود خلل هرمونى فإن الليزر يقضى على الخلل الموجود بطريقة فعالة ومرضية تصل نسبتها إلى حوالى 90% ، بمعنى أنه بعد إجراء عدد من الجلسات يتراوح ما بين 3: 4 جلسات "بفاصل زمنى يتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع وليس جلسة واحدة، كما يشاع فى كثير من الإعلانات " ينتج عنها تقليص عدد الشعر غير المرغوب فيه بنسبة 80: 90% ويكون الشعر المتبقى أقل كثافة وأفتح فى اللون، وأنعم فى الملمس وأقل فى السمك وينمو بعد فترة أطول عند إزالته وبهذا يكاد يكون غير مرئى، أو غير ملحوظ ولكنه موجود كما ينبغى الإشارة إلى أنه يتوجب المتابعة بصفة دورية قد تصل إلى مرة واحدة فى العام لمتابعة أو عمل جلسات للحفاظ على النتيجة.
> ويشير إلى أن استخدام الليزر فى إزالة الشعر غير المرغوب فيه يصلح لكافة مناطق الجسم والوجه ويصلح للجنسين وكافة الأعمار وأيضا بظهور الأجهزة الحديثة أصبح يصلح لأصحاب البشرة السمراء.

والليزر ليس إشعاعا ولكنه ضوء له خواص معينة وبالتالى فهو آمن تماما ولكن يحتاج استخدامه إلى طبيب متمرس ومدرب وله خبرة فى استخدامه ولاسيما فى الأجواء المشمسة مثل الوضع فى والدول العربية وهنا يجب التفريق بين الليزر باعتباره فى حد ذاته علاجا فعالا وآمنا جدا، ويكاد يخلو من الآثار الجانبية، وبين ما يحدث من مضاعفات نتيجة استخدام أجهزة ذات كفاءة قليلة أو بواسطة أطباء غير مدربين أو غير حاصلين على الدرجات العلمية التى تؤهلهم لاستخدام مثل هذه الأجهزة.

جدير بالذكر أن تكاليف إزالة الشعر بالليزر قد انخفضت بصورة كبيرة وأصبحت فى متناول قطاع كبير من السيدات.

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مصر 365

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