3 أعراض لإصابة طفلك بالتهاب المفاصل

يعتبر الطفل من أكثر الفئات التى لا تستطيع التعبير عن آلامها، فهو لا يستطيع أن يعبر عن مكان آلامه وما يشعر به البالغون، لذلك يعتمد أكثر أطباء الأطفال فى تشخيص أمراضهم من خلال رؤية الأعراض ومقارنتها مما يحدث.

يقول الدكتور أحمد صلاح، أخصائى أمراض الطفولة، إن التهاب المفاصل الروماتيزمى عند الأطفال من أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال، وتتراوح مدة الإصابة به من عدة أشهر إلى أن يكون ملازما لحياة المريض.

وأضاف صلاح، أن ذلك المرض نتيجة وجود خلل فى الجهاز المناعى للطفل، حيث تهاجم خلايا المناعة بمهاجمة الالتهاب والأنسجة الجسدية معتبرا أنها أجساما ضارة ومصل الطفيليات أو الفيروسات.

وعلى الرغم من أنه غير معلوم عن أسباب الخلل الذى يحدث الجهاز المناعى، أنه غلبا ما يكون وراثيا وقد يكون إصابة أحد الأبوين بالمرض قد يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزمى للأطفال.

وأضاف صلاح، أن من أشهر أعراض الإصابة بهذا المرض 3علامات هى:

شعور الطفل بالآلام، وقد يعبر الطفل عن آلامه من خلال الشكوى أو من خلال البكاء، وقد يلاحظ الأبوان حدوث خطأ خلال فى حركة الطفل، فمثلا تجد الطفل يعرج أو يمشى بطريقة غريبة.

يلاحظ الوالدان انتفاخا عند المفاصل بداية من المفاصل الكبيرة، خاصة مفصل الركبة.

تيبس عضلات الطفل، فيلاحظ أن الطفل، خاصة عند استيقاظه من النوم سواء فى الصباح أو عند شعوره بالرغبة فى النوم، بعدم القدرة على الحركة السليمة، بالإضافة إلى وجود تشوهات بالساق وعدم القدرة على المشى.

ونوه صلاح إلى أن التهاب المفاصل الروماتيزمى الذى يصاب به الأطفال قد يصيب مفصلا واحدا أو أكثر من مفاصل الجسم، كما أنه قد يصيب جميع المفاصل لدى بعض آخر، ما قد يفضى إلى انتفاخ العقد الليمفاوية وطفح الجلد وارتفاع درجات الحرارة.