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الإخوان يوزعون “منشورات” داخل مديرية التموين بالفيوم

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الإخوان يوزعون “منشورات” داخل مديرية التموين بالفيوم الإخوان يوزعون “منشورات” داخل مديرية التموين بالفيوم

قام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم صباح اليوم بتوزيع عدد كبير من المنشورات داخل مديرية والتجارة الداخلية بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم , ووزعت المنشورات على مكاتب الموظفين والإداريين بالمديرية وبالطوابق المختلفة وعلى جميع الإدارات وتدعو المنشورات الموظفين للخروج والتظاهر والتكاتف مع الجماعة.

كانت مجموعة كبيرة تصل إلى 150 من الشباب قد وصلوا إلى مديرية التموين صعد بعضهم إلى الأدوار وضعوا المنشورات على المكاتب قبل وصول الموظفين بساعة تقريباً ، بينما وقف عدد أخر منهم بالمنطقة المحيطة بالمديرية لتأمين زملاءهم حتى النزول الانتهاء من مأموريتهم ووزعوا أيضاً المنشورات على أهالي المنطقة .

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