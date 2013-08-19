أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ كفرالشيخ يقيل 3 رؤساء مدن عينهم الحسيني

Google+ Print
محافظ كفرالشيخ يقيل 3 رؤساء مدن عينهم الحسيني محافظ كفرالشيخ يقيل 3 رؤساء مدن عينهم الحسيني

قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ إقالة ثلاثة مدن رؤساء المدن من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والذى عينهم المهندس سعد الحسيني المحافظ السابق وهم سمير سلام رئيس مركز ومدينة دسوق ورمضان الزيني رئيس مدينة قلين وأسامة الحسيني رئيس مدينة مطوبس.
> وتردد عن تعيين سمير الغاشي رئيس مركز ومدينة دسوق الأسبق للعمل مدير عام للإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ مكان الشحات حجازي مدير مكتب المحافظ الحالي الإخواني الذي عينه سعد الحسيني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا