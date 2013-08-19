محافظ كفرالشيخ يقيل 3 رؤساء مدن عينهم الحسيني

قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ إقالة ثلاثة مدن رؤساء المدن من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والذى عينهم المهندس سعد الحسيني المحافظ السابق وهم سمير سلام رئيس مركز ومدينة دسوق ورمضان الزيني رئيس مدينة قلين وأسامة الحسيني رئيس مدينة مطوبس.

> وتردد عن تعيين سمير الغاشي رئيس مركز ومدينة دسوق الأسبق للعمل مدير عام للإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ مكان الشحات حجازي مدير مكتب المحافظ الحالي الإخواني الذي عينه سعد الحسيني.