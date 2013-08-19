بطرس غالي يطالب اليونسكو بمساندة مصر فى التصدي للإرهاب وحماية الأثار

طالب الامين العام الاسبق للامم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي ، منظمة اليونسكو وكافة المنظمات الدولية بإتخاذ موقف حاسم وعاجل إزاء ما تواجه مصر من إرهاب فاشى طال كل شىء بما فيه الأثار والمتاحف والمبانى الأثرية القديمة ، وذلك باعتبار أن هذه الاثار تراثا عالميا انتجته الحضارة الانسانية .

وقال فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين إن العدوان الإرهابى على الاثار والمتاحف ينتهك حقوق الانسان الثقافية ليس فى مصر فقط وانما على مستوى العالم .

وأضاف غالي أنه سيطالب السيدة بوكوفا مديرة منظمة اليونسكو فى مشاورات معها اليوم كيفية مساندة الحكومة المصرية في تصديها للإرهاب وحماية الاثار المصرية ، معربا عن استغرابه واندهاشه لعدم إدانة المنظمات الدولية وصمتها عن إدانة الاعتداءات على التراث الإنساني والأثار فى مصر .

وأكد الدكتور غالى في ختام تصريحه على دعمه التام لمبادرة المثقفين المصريين والتى اطلقها إتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب محمد سلماوى والتى ستقدم لليونسكو بخصوص حماية الاثار والتراث المصرى من الإرهاب .

وقال إنه يعيد ندائه إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة مساندة جهود مصر في مكافحة الإرهاب والعنف

أ ش أ