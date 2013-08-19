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أهالي “أجهور الرمل” بالمنوفية يحاصرون أعضاء بالإخوان بمنازلهم

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أهالي “أجهور الرمل” بالمنوفية يحاصرون أعضاء بالإخوان بمنازلهم أهالي “أجهور الرمل” بالمنوفية يحاصرون أعضاء بالإخوان بمنازلهم

قام عدد من اللجان الشعبية بقرية “أجهور الرمل ” التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفة بمحاصرة عدد من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى منازلهم ، وطالبوهم بعدم الخروج من منازلهم بعد تعديهم على أهالى القرية عقب عودتهم من تشييع جنازة أحد ضحاياهم بطوخ طنبشا أول أمس السبت وحدثت اشتباكات بينهم وبين الأهالى.

ومن ناحية اخرى فقد تقدم “يوسف حلمى السيد” مدير إدارة بالمصنع الحربى من ذات القرية ببلاغ ضد جودة عبد العليم خليفة ومحمد سعيد النجار وأيمن بيومى عبد الله ومحمد على حامد ، بقسم شرطة قويسنا يتهمهم فيه بالتهجم عليهم وإصابتهم إصابات سطحية وقاموا بعمل تقارير طبيية فى مستشفى قويسنا المركزى.

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