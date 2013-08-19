3 مسلحون يطلقون أعيرة نارية لترويع المواطنين بالبر الغربى للأقصر

أطلق مجهولون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالأقصر (حسب رواية شهود عيان) بعض الأعيرة النارية فى الهواء أمام مستشفى القرنة المركزى بمنطقة القرنة بالبر الغربى بالأقصر.

> وأكد شهودعيان أن ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة قاموا بإطلاق بعض الأعيرة النارية فى الهواء لإثارة الزعر بين الأهالى وإحداث نوع من الإضطرابات بمنطقة القرنة بالبر الغربى بالاقصر ولم تحدث إصابات للمواطنين.