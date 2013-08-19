تعليم الاسكندرية يشكل لجنة لتطهير المديرية من قيادات الإخوان

تشن القيادات المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين هجمات شراسة ضد بسيونية صلاح سرور – وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك نتيجة أعلانها تطهير المديرية والادارات التعليمية من القيادات الاخوانية والتى تم تعينهم خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى .

وأكدت وكيل أول وزارة التربية والتعليم إن القيادات الاخوانية بالمديرية يقومو حاليا بالادعاء انى قمت باقالة 9 كوادر بشكل تعسفى وهذا لن يحدث ، فأنا كلفت من قبل وزير التربية والتعليم بتطهير الادارة والمديرية من جميع القيادات التى تم تكليفها دون مراعاة لشروط الكفاءة ، وقد بدات تشكيل اللجنه ولكن لم نقم باقالة أى شخص وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالالتزام باقالة جميع القيادات دون الكفاءة من مناصبها ولن ترهبنا هجمات الاخوان .

وفى ذات السياق أعلنت عدد من الحركات الثورية ومنها حركة تغيير بالاسكندرية و30 يونيو وحملة ضد الفساد على دعمها المطلق للاستاذة بسيونية صلاح سرور وكيل أول وزارة التربية بالاسكندرية وجاء ببيان الحركات الثورية انها اتخذت عدد من القرارت الهامة والتى تتوافق مع مسار الثورة من ارساء مبادى العدالة الاجتماعية وتطهير الموسسات التعليمية من الاسكندرية من بقايا المليشيات المسلحة واقالة القيادات الفاسدة التى استولت بالاحتيال على مناصب قيادية بالمخالفة للقواعد القانونية والعمل على القضاء على الدولة العميقة للاخوان المسلمين واكدت الحركة فى البيان اننا ندعم هذة التحركات الوطنية المسئولة بما يتسق مع مصلحة الوطن واكد البيان على دعمة لاقالة هذة القيادات الفاسدة .

وقال ايهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم حركة تغيير بالاسكندرية ان السيدة بسيونية صلاح سرور مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية من الشخصيات الوطنية والتربوية الرائدة وانها تتعرض الآن إلى حملة شعواء نتجية قيامها بالغاء القرارت الصادرة بالمخالفة للقانون لكلامن انور اسماعيل مدير التعليم الفنى ومحمود مصطفى مدير عام ادارة الجمرك التعليمية وعودتهم الى عملهم الاصلى واكد اننا ندعمها فى اصلاح منظومة التعليم بالثغر بعد عملية اخونة استمرت على مدار عام كاملا.