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حكومة غزة: مبررات وإجراءات إغلاق معبر رفح "غير مقبولة"

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حكومة غزة: مبررات وإجراءات إغلاق معبر رفح "غير مقبولة" حكومة غزة: مبررات وإجراءات إغلاق معبر رفح "غير مقبولة"

كتب : الأناضول منذ 3 دقائق

اعتبر عبد السلام صيام، أمين عام مجلس الوزراء في حكومة قطاع غزة المقالة، أن مبررات الجانب المصري لإغلاق معبر رفح "غير مقبولة".

وفي تصريح وزعه مكتبه الإعلامي، اليوم، قال صيام، إن "إغلاق معبر رفح لا يتناسب مع طموحاتنا بمعبر يعمل بحرية وبقدرة استيعابية عالية ومع تفهمنا للظروف المصرية فإن مبررات وإجراءات إغلاق المعبر غير مقبولة".

وذكر أن العمل في معبر رفح تراجع بما يزيد عن 70% عما كان عليه قبل أحداث 30 يونيو الماضي، التي أعقبها الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، وأشار إلى أن حكومته تتواصل بشكل مستمر من خلال وزارة الخارجية مع المسؤولين المصريين لحل أزمة المعبر.

وأضاف أن المسؤولين المصريين "في الإطار العام يتحدثون عن رغبتهم في استمرار عمل المعبر لكن ذلك لا يتم تنفيذه على أرض الواقع"، وأعرب المسؤول في المقالة عن أمله في أن يتحقق الأمن والأمان في وأن تحقن دماء المصريين ويتحقق لهم الاستقرار".

وأغلقت السلطات المصرية، صباح اليوم، معبر رفح البري على حدودها مع قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب قالت إنها "أمنية"، وذلك بعد أن أعادت فتحه اليومين الماضيين لمدة أربعة ساعات في اليوم.

وجاء إغلاق المعبر بعد مقتل 25 شرطيًا مصريًا، صباح الإثنين في هجوم مسلح على حافلتين لنقل شرطيين على طريق رفح الدولي شمال سيناء، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.

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