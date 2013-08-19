الكويت تُرحل تسعة مصريين تظاهروا دعما لمرسي

كتب : ا ف ب الإثنين 19-08-2013 12:35

أفادت صحيفة الرأي الكويتية اليوم، أن السلطات الكويتية ستقوم بترحيل تسعة إسلاميين مصريين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد مشاركتهم في مظاهرتين أمام سفارة وقنصلية مصر في الكويت.

وذكرت الصحيفة نقلا عن قرار لوزارة الداخلية أن التسعة هم من بين 70 مصريا تظاهروا خلال الأيام الماضية أمام سفارة وقنصلية مصر، تنديدا بفض اعتصامي الإخوان المسلمين في القاهرة، وبحسب الصحيفة فإن السلطات تتابع تحقيقاتها لتحديد هوية المتظاهرين الباقين والذين قد يتم بدورهم ترحيلهم، ويمنع القانون الكويتي على غير الكويتيين التظاهر.

وكانت السلطات الكويتية أكدت دعمها الكامل للإدارة المصرية التي استخدمت القوة لفض تجمعات مؤيدي مرسي، وقد أسفرت المواجهات في مصر عن مقتل المئات.