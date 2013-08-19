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العراق يعلن عن إعدام 16 مدانا بجرائم "إرهابية" أحدهم مصري

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العراق يعلن عن إعدام 16 مدانا بجرائم "إرهابية" أحدهم مصري العراق يعلن عن إعدام 16 مدانا بجرائم "إرهابية" أحدهم مصري

كتب : الأناضول منذ 13 دقيقة

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم، أنها نفذت حكم الإعدام بحق 16 شخصا مدانون بجرائم "إرهابية"، بخلاف آخر بجريمة جنائية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن من بين المعدومين شخص يحمل الجنسية المصرية وامرأتين عراقيتين.

ونقل البيان عن وزير العدل العراقي حسن الشمري، قوله إن الوزارة نفذت أحكام الإعدام بحق المحكومين الـ16بعد صدور بحقهم أحكام قضائية بجرائم "إرهابية" وآخر بجريمة جنائية، مشيرا إلى أن أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية، والـ(16) مدانا الآخرين عراقيي الجنسية بينهم امرأتين.

وأضاف الشمري، أن الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق 16 جاءت "لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، في حين جاء الحكم بحق المدان السابع عشر لثبوت ارتكابه جريمة جنائية".

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