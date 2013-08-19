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روسيا تزود السودان بطائرات مروحية عسكرية

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روسيا تزود السودان بطائرات مروحية عسكرية روسيا تزود السودان بطائرات مروحية عسكرية

سلّمت شركة "روس أوبورون أكسبورت" العسكرية الروسية، السودان 18 طائرة هليكوبتر فى عام 2012 وتعهدت بتسليم 24 طائرة أخرى.

وأفادت صحيفة "فيدوموستى" الروسية بأن الشركة الروسية التى تدير الصادرات الروسية من الأسلحة سلّمت السودان 12 طائرة هليكوبتر مقاتلة من طراز "مى-24" و6 طائرات هليكوبتر نقل من طراز "مي-8" فى عام 2012، مشيرة إلى أن السودان وقع صفقة لشراء 12 طائرة هليكوبتر أخرى من طراز "مي-24"، و12 من طراز "مى-8" مع هذه الشركة فى عام 2013.

وذكرت ماريا كريستينا برسيفال، رئيسة لجنة مجلس الأمن الدولى بشأن السودان المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المنظمة الدولية بشأن دارفور، فى رسالة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن فى شهر فبراير 2013، أن السودان تسلّم 8 طائرات مروحية من طراز "مى-24" من روسيا.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولى على السودانية استخدام الطائرات الحربية فى إقليم دارفور، ولذلك فإن الجانب السودانى أكد للجانب الروسى أنه لن يستخدم هذه المروحيات فى دارفور وفقا لما قاله مصدر قريب الصلة من وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن مروحيات "مى-8" التى استلمها السودان فى عام 2012 تم تجهيزها بمحركات جديدة من طراز "فى كا-2500" تعزز قدرة المروحيات على مواجهة موجة الحر، كما يشترى السودان العتاد العسكرى من بيلاروسيا.

وأشير فى الرسالة المذكورة إلى أن بيلاروسيا سلّمت السودان 12 مقاتلة قاذفة من طراز "سو-25" و3 مقاتلات قاذفة من طراز "سو-25 أوبى" فى الفترة من 2008 إلى 2010.

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مصر 365

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