وزير عراقى: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 17 مدانا بينهم مصرى

صرح وزير العدل العراقى حسن الشمرى اليوم "الاثنين" بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 17 مدانا بينهم مصرى الجنسية واثنان من النساء لإدانتهم بجرائم إرهابية.

وقال الشمرى، فى بيان صحفى: "تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 17 محكوما أغلبهم صادرة بحقهم أحكام قضائية بجرائم إرهابية مكتسبة للدرجة القطعية، ومصادق عليها من رئاسة الجمهورية. وأحد المدانين الذين أعدموا مصرى الجنسية.. والآخرون عراقيو الجنسية، بينهم اثنتان من النساء".

وأضاف أن "أحكام الإعدام تم تنفيذها بحق الإرهابيين مكتسبة للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية وأوجب الدستور العراقى على وزارة العدل تنفيذ القصاص العادل بحق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء".